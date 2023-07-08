Украинские лётчики оригинально поздравили Залужного с юбилеем

Украинские лётчики подписали американскую управляемую авиабомбу JDAM-ER с пожеланием гибели российским оккупантам ко дню рождения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, сообщает Украинская правда.

О этом сообщил командующий Воздушных сил Николай Олещук в Telegram.

"Наши храбрые пилоты решили оригинально поздравить главнокомандующего ВСУ с 50-летием на фоне американской управляемой авиабомбы JDAM-ER!

Что ж, я только ЗА: "мертвая рYсня" - действительно лучший подарок".

По данным УП, ракету подписал летчик истребителя перед боевым вылетом.

Дошла ли "посылка" до адресата, в Воздушных силах УП не уточнили, но добавили, что "Джейдамы", в отличие от российских КАБов летят "Точно в цель!".

Напомним:

8 июля - 500 день героического противостояния украинского войска и народа российским оккупантам в полномасштабной войне. В этот день Залужному исполнилось 50 лет.