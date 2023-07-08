Зеленский представил новоназначенных командующих в Вооруженных Силах

Зеленский представил новоназначенных командующих в Вооруженных Силах
Фото: president.gov.ua

Все шесть новых военных руководителей имеют боевой опыт, сообщает Деловая столица.

Президент Владимир Зеленский представил новоназначенных командующих в Вооруженных Силах Украины.

Командующий Воздушными Силами – генерал-майор Николай Олещук (в должности от 2021).

Командующий Десантно-штурмовым войском – полковник Максим Миргородский.

Командующий оперативным командованием "Юг" – генерал-майор Андрей Ковальчук.

Командующий оперативным командованием "Восток" – генерал-майор Олег Микац.

Командующий оперативным командованием "Запад" — полковник Сергей Литвинов.

Заместитель начальника Генерального штаба – полковник Владимир Коваль.

"Это опытные офицеры, и, самое главное, что сейчас наш подход, все они имеют боевой опыт", — подчеркнул Президент.

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