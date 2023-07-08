В ГСЧС отчитались о своей работе за 500 дней полномасштабной войны

Спасатели отчитались о своей работе за 500 дней полномасштабной войны России против Украины - за это время они спасли более 4 тысяч человек, а психологи оказали помощь 222 тысячам украинцев, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава ГСЧС Сергей Крук.

По данным спасателей, с начала полномасштабного вторжения подразделениями ГСЧС осуществлено более 104 тысяч выездов на ликвидацию последствий обстрелов.

За это время специалисты службы ликвидировали более 15 тысяч пожаров, на которых спасли более 4 тысяч человек.

Психологи ГСЧС, которые каждый раз привлечены во время эвакуационных мероприятий и ликвидации вражеских обстрелов, оказали психологическую помощь 222 тысячам человек.