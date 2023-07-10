Зеленский о саммите НАТО: Не хочу ехать ради развлечения

Президент Владимир Зеленский заявил, что не хочет ехать на саммит НАТО в Вильнюсе "ради развлечения" и ожидает, что Украина получит приглашение в Альянс и гарантии безопасности на период, пока она не является членом НАТО, сообщает Украинская правда.

Об этом сказал в интервью ABC News

Президент подчеркнул, что саммит НАТО очень важен, и "это дело политической воли – найти нужные формулировки и пригласить Украину".

"Это будет важный месседж – что НАТО не боится России. Украина должна получить четкие гарантии безопасности, пока она не в НАТО. Это очень важно. Только при этих условиях наша встреча будет иметь смысл. Иначе это очередная политика" , – сказал Зеленский.

На реплику ведущей: "Звучит так, что вы вряд ли поедете" президент улыбнулся и ответил: "Почему? Я думаю, что мы сделаем много работы".