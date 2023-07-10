Байден обсудил с Эрдоганом вопросы Украины и Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом накануне саммита НАТО, в ходе которого обсудил вопрос Украины в Североатлантическом альянсе и членства Швеции в блоке, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Два президента также обсудили поставку истребителей F-16, процесс полноправного членства Турции в ЕС.

Лидеры договорились провести личную встречу в Вильнюсе, где 11-12 июля пройдет саммит НАТО, и подробно обсудить двусторонние отношения Турции и США и региональные вопросы, говорится в релизе турецкого Управления связи.

В ходе общения с Байденом Эрдоган заявил, что Швеция предприняла некоторые шаги в правильном направлении, внеся изменения в антитеррористическое законодательство. При этом, по словам турецкого президента, публичные акции сторонников курдских организаций PKK/PYD/YPG, которые Анкара называет террористическими, "сводят на нет предпринятые шаги".

Он отметил, что неправильно связывать запрос Турции на F-16 с членством Швеции. В то же время Эрдоган поблагодарил американского президента за поддержку запроса Анкары на данные истребители.

Эрдоган заявил, что Турция "принципиальна и честна" в отношении членства в ЕС, и хочет, чтобы на Вильнюсском саммите ведущие страны Евросоюза и руководство ЕС дали четкое и заявление о поддержке членства Турции.

Вступление Швеции в НАТО

Швеция подала заявку на вступление в Североатлантический альянс еще в прошлом году, и ее ратифицировали все страны-члены НАТО, кроме Турции и Венгрии.

Анкара блокирует вступление страны в Альянс, так как считает, что Стокгольм якобы укрывает курдские группы, которые по мнению Турции "являются террористами".

Отметим, что Швеция ожидала, что сможет стать частью НАТО до саммита, но этого пока так и не произошло. При этом Эрдоган подчеркивал, что он "не будет соответствовать ожиданиям Швеции".

Между тем ранее американский президент Джо Байден заявил, что оптимистично настроен по поводу вступления Швеции в Североатлантический альянс.