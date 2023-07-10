Штайнмайер поддержал США в передаче кассетных боеприпасов Украине

Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поддержал решение США о передаче Украине кассетных боеприпасов в рамках помощи на фоне продолжающейся военной агрессии РФ, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Штайнмайер в то же время назвал правильной позицию Германии, которая является участницей Конвенции по кассетным боеприпасам. Однако в настоящей ситуации "она не должна воспрепятствовать" Штатам.

Говоря о продолжающейся военной агрессии Кремля, Штайнмайер обратил внимание, что война в Украине "может завершиться хоть завтра", если РФ вышлет своих солдат назад.

В этом контексте немецкий президент указал на важность дальнейшей поддержки Украины со стороны стран-союзников.

"Если же Украина прекратит обороняться или мы не позаботимся о том, чтобы она оставалась обороноспособной, это станет концом Украины" , - сказал он.

Германия в числе ряда других стран является подписантом международного соглашения о запрете кассетных боеприпасов. Напомним, что в целом на 2022 год к соответствующей Конвенции присоединились 123 страны. При этом ни США, ни Украина, ни тем более РФ не являются подписантами этого документа.