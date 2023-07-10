Решение Путина по "Вагнеру" ставит его в неудобное положение – ISW

Специалисты Института изучения войны пришли к выводу, что решение российского диктатора Владимира Путина не наказывать мятежников ЧВК "Вагнер" ставит его и подчиненных в неудобное положение, сообщает Украинская правда.

В обзоре отмечают, что украинские войска провели контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта 9 июля.

Кроме того, аналитики указывают на тот факт, что неизвестные лица выложили в сеть 9 июля изображение, похожее на устав ЧВК "Вагнер".

"Возможно, для того, чтобы представить военную компанию как профессиональную организацию" , – предполагают аналитики.

Указывается на то, что в документе подтверждено, что основополагающими принципами "Вагнера" является борьба в войне России в Украине "на верной службе президенту России Владимиру Путину" и "русскому народу".

По мнению специалистов, решение президента России Владимира Путина не наказывать группу "Вагнера" и не преследовать участников мятежа ставит его самого и его подчиненных в неловкое положение.

"Остается непонятным, кому выгодна утечка вероятного учредительного документа "Вагнера", поскольку этот документ показывает ЧВК "Вагнер" профессиональной и более привлекательной по сравнению с регулярными российскими вооруженными силами" , – заключают в обзоре.

Отмечается и то, что "Вагнер" все еще вербует новых членов в России, в то время, как Министерство обороны России проводит конкурентную кампанию по вербовке бойцов "Вагнера" для подписания контрактов с МО РФ.

Аналитики добавляют: решение Путина не распускать ЧВК "Вагнер" – ранее наиболее боеспособную силу России – затрудняет для Путина и российских силовиков понимание того, как взаимодействовать с "Вагнером", его лидерами и боевиками.

Ключевые выводы ISW за 9 июля: