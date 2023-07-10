Северная Корея угрожает сбивать самолеты-разведчики США
Северная Корея обвинила самолеты-разведчики и беспилотники США в нарушении ее воздушного пространства, и пригрозила их сбивать, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.
По словам представителя министерства обороны Северной Кореи, США занимаются "самым неприкрытым ядерным шантажом", и планируют доставить к полуострову атомную подводную лодку.
Также он обвинил Штаты в проведении "враждебной шпионской деятельности" в ходе запуска самолетов-разведчиков у восточного и западного побережья, указывается в сообщении Центрального информационного агентства Кореи в понедельник.
Пхеньян заявляет, что американские беспилотники и самолеты-разведчики 8 дней подряд летали вдоль побережья КНДР, нарушая ее воздушное пространство.
"Нет никаких гарантий, что не произойдет такой шокирующей аварии, как крушение стратегического разведывательного самолета ВВС США", - сказал представитель Минобороны Северной Кореи.
Чиновник сослался на прошлые инциденты, когда КНДР сбила американские самолеты, в том числе разведывательный самолет EC-121 в 1969 году и военный вертолет в 1994 году.
В заявлении также говорится о том, что Пхеньян примет меры для предотвращения "безрассудных действий" Вашингтона.