За сутки РФ потеряла в Украине более 400 военных и 5 танков - Генштаб

За сутки РФ потеряла в Украине более 400 военных и 5 танков - Генштаб
Фото: Facebook

За прошедшие сутки в Украине погибли 440 российских военных. Также ВСУ уничтожили 5 танков, 7 артиллерийских систем и другую военную технику противника.

Об этом говорится﻿ в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.07.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 234480 (+440) человек ликвидировано,
  • танков - 4085 (+7),
  • боевых бронированных машин - 7966 (+2),
  • артиллерийских систем - 4371 (+5),
  • РСЗО - 668 (+0),
  • средств ПВО - 414 (+1),
  • самолетов - 315 (+0),
  • вертолетов - 309 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3686 (+1),
  • крылатых ракет - 1271 (+0),
  • кораблей /катеров - 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6937 (+8),
  • специальной техники - 632 (+4).

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