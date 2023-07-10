За сутки РФ потеряла в Украине более 400 военных и 5 танков - Генштаб
За прошедшие сутки в Украине погибли 440 российских военных. Также ВСУ уничтожили 5 танков, 7 артиллерийских систем и другую военную технику противника.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 234480 (+440) человек ликвидировано,
- танков - 4085 (+7),
- боевых бронированных машин - 7966 (+2),
- артиллерийских систем - 4371 (+5),
- РСЗО - 668 (+0),
- средств ПВО - 414 (+1),
- самолетов - 315 (+0),
- вертолетов - 309 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 3686 (+1),
- крылатых ракет - 1271 (+0),
- кораблей /катеров - 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн - 6937 (+8),
- специальной техники - 632 (+4).