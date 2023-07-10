Кадыров заявил, что спецназ "Ахмат" перебросили под Бахмут

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что спецназ "Ахмат" якобы перебросили на Бахмутское направление, сообщает Украинская правда.

"Спецназ "АХМАТ" под командованием Апты Алаудинова переброшен командованием спецоперации (так россияне называют войну против Украины − ред.) на сложное Бахмутское направление. Такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения" , — сообщил он.

Он также добавил, что якобы общался 9 июля с Алаудиновым о том, как обстоят дела в населенном пункте Клещеевка, и тот якобы прислал видео, что как раз едет оттуда.

Ранее британская разведка заявляла, что украинские силы продолжают﻿ успешные наступательные действия в районе города Бахмут Донецкой области, тогда как российские военные страдают от низкого боевого духа и вряд ли имеют резервы, чтобы удерживать населенный пункт.