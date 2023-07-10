Зерновую сделку продлят после переговоров Путина и Эрдогана — РосСМИ

Ожидаемые переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Тайипом Эрдоганом проведут к продлению сделки по черноморскому зерну, срок действия которой истекает на следующей неделе, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Ссылаясь на неназванный источник, знакомый с ходом переговоров, российское агентство "РИА Новости" сообщило, что "по состоянию на сегодня, оптимизма нет" в отношении продления сделки. Эту позицию, Москва неоднократно подтверждала в последние недели.

"Наша практика показывает, что именно переговоры двух лидеров в состоянии изменить ситуацию, нынешний сложный период - не исключение" , - цитирует РИА источник.

По его словам, "сегодня это остается единственной надеждой".

В субботу Эрдоган заявил﻿, что настаивает на том, чтобы Россия продлила зерновую сделку, срок действия которой истекает 17 июля, как минимум на три месяца, и объявил о визите Путина в августе.

Зерновая сделка, заключенная между Россией и Украиной при посредничестве Организации Объединенных Наций и Турции в июле 2022 года, была направлена на предотвращение глобального продовольственного кризиса, позволяя безопасно экспортировать украинское зерно из портов Черного моря.