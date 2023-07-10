Россияне ударили авиабомбой по Орехову, четверо погибших — Запорожская ОВА

Российские войска ударили управляемой авиабомбой по Орехову Запорожской области во время выдачи гуманитарной помощи в жилом квартале. Четыре человека погибли на месте, еще 11 госпитализировали.

Об этом сообщил﻿ начальник Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Среди погибших три женщины 43, 45, 47 лет и 47-летний мужчина.

Также россияне совершили 36 прицельных ударов по 10 мирным населенным пунктам Запорожской области: 5 обстрелов с РСЗО Левадного и Новодаровки, 30 артобстрелов по Гуляйполю, Железнодорожному, Новоданиловке, Ольговскому, Красному, Малиновке. В Новоданиловке ранения получил 65-летний мужчина - ему безотлагательно оказана медицинская помощь.

В настоящее время зафиксировано разрушение 10 гражданских объектов, добавил Малашко.