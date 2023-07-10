США не знают, почему Эрдоган отпустил командиров "Азовстали" — Салливан

США не знают мотивации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в решении отпустить в Украину командиров обороны "Азовстали". Об этом заявил советник по национальной безопасности американского президента Джейк Салливан, сообщает Лига.net.

По его словам, Вашингтон не может описывать мотивы Эрдогана, а поэтому вопросы об этом нужно задавать лично турецкому президенту.

Он отметил, что украинский народ радостно и эмоционально отреагировал на возвращение командиров обороны Мариуполя.

"Мы не участвовали в этом и не в состоянии, на самом деле, комментировать, чего Эрдоган пытался добиться этим", — заявил Салливан.