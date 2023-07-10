Оккупанты ночью ударили ракетой по Николаеву — Ким
Российские захватчики ночью в понедельник, 10 июля, нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Николаеве, сообщает Укринформ.
Об этом заявил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.
"Ночью, 10 июля, около 01:00, город подвергся ракетной атаке. Враг применил баллистику. Удар был нанесен по объекту инфраструктуры, вероятно, ракетой "Искандер-М". Подробная информация уточняется", - заявил Ким.
По его словам, 9 июля в 11:43 был зафиксирован артиллерийский обстрел акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно, добавил Ким.
Впоследствии городской голова Николаева Александр Сенкевич уточнил, что в городе повреждений жилых домов в результате ночного российского ракетного удара не обнаружили.
"Осматриваем район, который ночью попал под обстрел. Повреждения в жилых домах пока не обнаружены. В случае изменений - сообщу", - отметил мэр.