Оккупанты ночью ударили ракетой по Николаеву — Ким

Российские захватчики ночью в понедельник, 10 июля, нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Николаеве, сообщает Укринформ.

Об этом заявил начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"Ночью, 10 июля, около 01:00, город подвергся ракетной атаке. Враг применил баллистику. Удар был нанесен по объекту инфраструктуры, вероятно, ракетой "Искандер-М". Подробная информация уточняется" , - заявил Ким.

По его словам, 9 июля в 11:43 был зафиксирован артиллерийский обстрел акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно, добавил Ким.

Впоследствии городской голова Николаева Александр Сенкевич уточнил, что в городе повреждений жилых домов в результате ночного российского ракетного удара не обнаружили.