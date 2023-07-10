Politico: Что предложат Украине на саммите НАТО в Вильнюсе

Завтра, 11 июля, в Вильнюсе (Литва) начнет работу саммит НАТО. В преддверии этого форума небольшая группа западных союзников торопливо, в последнюю минуту ведет продвинутые переговоры, чтобы завершить работу над декларацией о гарантиях безопасности для Украины. Об этом со ссылкой на четырех официальных лиц, осведомленных о ходе переговоров, сообщает издание Politico, сообщает Зеркало недели.

В течение нескольких недель США, Британия, Франция и Германия обсуждали этот вопрос с Киевом, а также обращались к другим союзникам в НАТО, ЕС и G7.

Идея состоит в том, чтобы создать "зонтик" для всех стран, готовых оказывать Украине постоянную военную помощь, даже если позиции этих стран будут отличаться в деталях.

Киев стремится как можно скорее вступить в НАТО, чтобы воспользоваться пятой статьей Альянса, согласно которой нападение на одного из участников означает нападение на всех. При этом многие союзники по Альянсу сходятся в том, что Украина сможет присоединиться к нему не раньше, чем после окончания войны. Поэтому крупнейшие государства Североатлантического союза работают над тем, чтобы определить, какие временные обязательства по безопасности они могут предоставить Украине до тех пор.

При этом страны, расположенные на восточном фланге НАТО, настаивают на том, чтобы Украина получила более быстрый путь вступления, несмотря на активные боевые действия.

Впрочем, вероятнее всего, Украина получит от стран НАТО обещания продолжить большую часть помощи, которую союзники уже оказывают: оружие, оборудование, обучение, финансирование и разведку.

При этом есть намерение предложить "постоянный сигнал единства для Украины", особенно из-за того, что Киев едва ли получит на саммите твердое обещание относительно членства в НАТО.

В частности, лидеры Альянса намерены обновить расплывчатое обещание от 2008 года о том, что Украина в какой-то момент станет членом НАТО. Однако не ожидается, что они предложат Киеву четкое приглашение, которого добивается украинский лидер Владимир Зеленский.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что "пока Украина не в НАТО, США предоставят ей такие же гарантии безопасности, как Израилю"