The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что украинские силы пытаются смягчить оборону России перед освобождением территории, соглашаясь на более медленные темпы продвижения, сообщает Зеркало недели.

Также, что украинские силы сосредоточены на вытеснении российских сил из укреплений и минных полей, глубина которых превышает 24 км в некоторых районах оккупированной Россией территории. Об этом WSJ заявил подполковник 108 бригады территориальной обороны Украины Алексей Телегин. В частности, российские войска постоянно способны к определенным заменам, даже если украинские силы уничтожают целые подразделения.

В отчете Институт изучения войны ISW оценил, что российским силам не хватает оперативных резервов. Вероятно, в заявлении Телегина говорится об имеющихся на месте тактических резервах. Другой командир подразделения 108-й бригады территориальной обороны заявил, что недостаток бронетехники затрудняет продвижение украинских сил на хорошо подготовленные позиции.

Источники WSJ также назвали отсутствие украинского преимущества в воздухе одним из факторов замедления украинских контрнаступлений. ISW продолжает оценивать, что нынешние темпы украинского контрнаступления являются отражением умышленных усилий сохранить украинскую боевую мощь и увести российскую живую силу и технику ценой более медленного территориального продвижения.