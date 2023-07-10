Более 40 тысяч украинцев находятся за границей - Гутцайт

Всего в настоящее время за границей находятся более 40 тысяч украинских атлетов. Об этом Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт рассказал в интервью изданию RFI, сообщает Зеркало недели.

Министр отметил, что речь идет как о тех спортсменах, которые находились за границей до начала полномасштабного вторжения, так и о тех, кто выехал из-за войны.

Вадим Гутцайт отметил, что спортсменам из Харькова, Херсона или Мариуполя, например, возвращаться уже некуда. Оккупанты уничтожили здесь более 300 спортивных объектов, среди которых дворцы спорта, бассейны, тренировочные базы и т.д. Часть этих объектов уничтожена полностью, а другие непригодны к использованию по состоянию на сегодняшний день.

Глава Министерства молодежи и спорта выразил благодарность всем национальным олимпийским комитетам, которые приютили наших спортсменов и предоставили им возможность тренироваться.