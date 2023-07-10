В Белом доме признали, что знали о неформальных переговорах экс-чиновников из РФ

Координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США знали о встречах бывших американских чиновников с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, сообщает Европейская правда.

По словам чиновника Белого дома, в Вашингтоне "в целом знали о том, что эти дискуссии проходят на частном уровне". В то же время он заверил, что правительство США не участвовало в переговорах.

"Мы не передавали через них сообщения. Мы не создавали для них основы. Мы не поощряли эти дискуссии и не порождали их никоим образом" , - подчеркнул Кирби.

Отвечая на вопрос о том, не должна ли была Украина знать об этих встречах, он отметил, что "нет ничего необычного в том, что люди... или другие частные лица обсуждают с российскими официальными лицами любой круг вопросов".

"Президент был непоколебим: ничего не будет сказано об Украине, о прекращении этой войны без Украины за столом переговоров. Поэтому я могу понять беспокойство и обеспокоенность по этому поводу. Но еще раз хочу заверить, что правительство США не стоит за этими переговорами" , – подчеркнул Кирби.

Ранее появилась информация, что в Киеве обеспокоены﻿ сообщениями о встречах бывших американских чиновников с министром иностранных дел Сергеем Лавровым, опасаясь, что это может свидетельствовать об ослаблении поддержки Украины со стороны США.