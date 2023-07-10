Генштаб: Сколько территорий ВСУ освободили в ходе контрнаступления

Украинские защитники продолжают освобождать территории на Мелитопольском, Бердянском и Бахмутском направлениях, сообщает Укринформ.

Об этом заявил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

"В результате наступательных действий на Мелитопольском и Бердянском направлениях подразделения Вооруженных сил Украины продвинулись более чем на один километр, а в целом с начала наступления на этих направлениях на 8,6 километра" , - сообщил он.

По словам спикера, за прошедшую неделю на юге Украины было освобождено более 10 кв. км украинской земли. С начала наступления на Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны Украины освободили от российских захватчиков 169 кв. км украинской земли, что сопоставимо с площадью Одессы.

Ковалев отметил, что на Мелитопольском и Бердянском направлениях проходят мероприятия по разминированию местности.

"На Бахмутском направлении на прошлой неделе украинские воины освободили от российских захватчиков четыре квадратных километра земли. В общей сложности освобожденная площадь на Бахмутском направлении составляет 24 квадратных километра" , - проинформировал представитель Генштаба ВСУ.

В то же время Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Авдеевском и Марьинском направлениях. Здесь враг на прошлой неделе 148 раз атаковал наши позиции, но успеха не имел.

Также российские оккупанты безрезультатно пытаются атаковать на Лиманском и Купянском направлениях.

На восточном направлении в течение недели произошло 133 столкновения. Все атаки врага украинские военные отразили, сообщил представитель Генштаба ВСУ.