Высокая смертность среди раненых в Украине российских военных вызвана ненадлежащей медицинской помощью. До 50% смертей можно было бы предотвратить. Об этом, со ссылкой на Министерство обороны Великобритании, сообщает РБК-Украина.

Как отмечается в сводке, у России возник кризис военного медицинского обеспечения, поскольку как в среднем в течение 17 месяцев ежедневно поражались около 400 человек.

По данным британской разведки, приток военных, вероятно, подорвал нормальное предоставление некоторых российских гражданских медицинских услуг, особенно в приграничных районах вблизи Украины. Вполне вероятно, что многие специализированные военные госпитали зарезервированы для раненых офицеров.

По утверждению начальника учебного отдела боевой медицины роты Калашникова, вполне вероятно, что до 50% смертей в ходе боевых действий в России можно было бы предотвратить с помощью надлежащей первой помощи.

"Очень медленная эвакуация раненых в сочетании с ненадлежащим использованием грубого российского боевого жгута является основной причиной предотвратимых смертельных случаев и ампутаций" , - говорится в сообщении Минобороны Британии.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения РФ уже потеряла около 234 480 единиц своей живой силы. Только за последние сутки было ликвидировано 440 российских солдат.