Байден прибыл в Лондон перед саммитом НАТО в Литве

Президент США Джо Байден вечером в воскресенье, 9 июля, прибыл в Лондон, где 10 июля проведет встречи с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком и королем Чарльзом III, сообщает Deutsche Welle.

Предполагается, что на встрече политики будут обсуждать саммит НАТО, который пройдет в Литве 11 и 12 июля, а также войну России против Украины, отметил представитель главы британского правительства. Эта встреча политиков станет пятой за последние несколько месяцев.

Визит Байдена в Великобританию способствует "дальнейшему укреплению тесных отношений между странами", указали в Белом доме.

"Поскольку мы сталкиваемся с новыми и беспрецедентными вызовами нашей физической и экономической безопасности, наши союзы важнее, чем когда-либо" , - со своей стороны отметили в канцелярии Сунака.

Кроме того, Байден 10 июля посетит Виндзорский замок, где встретится с королем Великобритании Чарльзом III впервые после его восхождения на престол. В последний раз лидеры двух государств виделись на церемонии похорон королевы Елизаветы II.

Президент США не присутствовал на коронации Чарльза III – делегацию возглавляла первая леди Соединенных Штатов Джилл Байден. Отсутствие главы Белого дома СМИ объясняли как своеобразную дань традициям – американские президенты не посещали коронации британских монархов с момента объявления независимости США. Однако Байден приветствовал Карла III и его жену Камиллу в письме.

Кроме того, американский лидер встречался с Чарльзом III на полях климатического саммита COP26 в Глазго – тогда британский король еще носил титул принца. Ожидается, что проблемы климата станут одной из центральных тем предстоящей встречи в Виндзоре.

После встреч в Лондоне Байден вместе с Сунаком должны отправиться в Вильнюс, где 11 и 12 июля пройдет саммит лидеров стран-членов НАТО. Ряд аналитиков в прошлом предполагал, что на саммите будут обсуждаться вступление Украины в Североатлантический альянс. Однако в июне глава Белого дома заявил, что для этого Киев должен удовлетворять установленным критериям. К вероятному вступлению Украины в Альянс Соединенные Штаты могут предложить Киеву защиту, аналогичную тому, который они предоставляют Израилю, позже отметил американский лидер.

После саммита в столице Литвы Байдена ожидают в Хельсинки, где пройдет саммит лидеров стран Северной Европы и США. Предполагается, что на встрече среди прочего поднимут вопросы безопасности в регионе.