Конфликт с китайскими властями стоил Джеку Ма $850 миллиардов — СМИ

Конфликт миллиардера Джека Ма с китайским правительством близится к завершению после почти трех лет - он обошелся компаниям Ма Ant Group и Alibaba Group Holding в 850 млрд долларов, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Bloomberg.

В пятницу китайские власти заявили, что завершают расследование в отношении Ant, и компания, занимающаяся финансовыми технологиями, заплатит штраф в размере почти 1 миллиард долларов.

"Расследование началось после того, как Ма раскритиковал регулирование финансового сектора Пекином в 2020 году, что заставило Ant отказаться от крупнейшего в истории первичного публичного размещения акций.

Но расходы для Alibaba и Ant не ограничиваются штрафами. После отмены первичного размещения Ant Group пришлось пересмотреть свою бизнес-модель: свернуть операции в чувствительных секторах экономики и отказаться от конкуренции с госбанками. В результате оценка компании, которая после IPO ожидалась на уровне 315 млрд долл, упала до 78,5 млрд долл" , - пишет агентство.

Alibaba также заметно пострадала, оказавшись в центре китайской кампании по усилению контроля над IT-сектором.

В результате IT-гигант в марте объявил о разделении своего бизнеса на шесть подразделений, которые будут самостоятельно привлекать средства и планировать IPO. По данным FT, план был заблаговременно одобрен китайскими регуляторами.

Акции Alibaba в пятницу подскочили на 8% на новости о завершении расследования Ant, а ее рыночная стоимость достигла 234 млрд долл. Но это на 620 млрд долл меньше пиковой стоимости компании в 2020 году, добавляет Bloomberg.

Сейчас Ма занимает седьмое место среди самых богатых китайцев в рейтинге Forbes с состоянием в 24,3 млрд долл.

"Ма на некоторое время исчез из публичного поля на фоне давления на его компании. Тогда многие предположили, что он задержан или наказан Пекином за откровенную критику властей.