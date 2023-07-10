Пригожин после бунта встречался с Путиным в Кремле – СМИ
Источники в западной разведке утверждают, что главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин находится в Москве и 1 июля встречался с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом пишет французское издание Libération со ссылкой на источники в западной разведке, сообщает Украинская правда.
"По данным западных разведывательных источников, Пригожин на самом деле находится в российской столице.
По сообщениям, по меньшей мере с пятницы, 1 июля, Пригожина удерживают в Кремле, куда его вызвали вместе с его главными командирами.
Говорят, что он встретился с Владимиром Путиным, а также имел встречу с генералом Виктором Золотовым, командующим Национальной гвардии Росгвардии и одним из самых преданных последователей российского президента, и Сергеем Нарышкиным, главой российской внешней разведки", - утверждает издание.