Россия атаковала за сутки девять регионов Украины — сводка ОВА

За сутки российская армия совершила атаки на девять областей Украины. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 понедельника, 10 июля, сообщает Укринформ.

В Черниговской области враг семь раз обстрелял Новгород-Северский район из минометов и артиллерии. Раздались 85 взрывов. Также зафиксированы пуски неуправляемых авиационных ракет с вертолета.

В Сумской области ночью и утром россияне совершили 9 обстрелов, раздались 72 взрыва. Под огнем находились Эсманьская, Краснопольская, Хотинская и Шалыгинская общины. Вчера в течение дня россияне совершили два минометных обстрела. Зафиксировано 11 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская и Середино-Будская общины.

В Запорожской области Армия РФ в прифронтовом Орехове ударила управляемыми авиабомбами во время выдачи гуманитарной помощи в жилом квартале. Погибли женщины в возрасте 43, 45 и 47 лет и 47-летний мужчина. 11 человек госпитализированы с ранениями.

За сутки враг совершил 36 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области: 5 обстрелов из РСЗО Левадного и Новодаровки, 30 артобстрелов Гуляйполя, Железнодорожного, Новоданиловки, Ольговского, Красного, Малиновки. В Новоданиловке ранения получил 65-летний мужчина. Зафиксировано разрушение 10 гражданских объектов.

В Днепропетровской области вчера вечером враг атаковал Марганецкую общину, ночью бил по Никополю. В Харьковской области на Слобожанском направлении российские военные из минометов и артиллерии обстреляли Уды Богодуховского района и Волчанск Чугуевского района.

На Купянском направлении враг нанес авиационные удары в районах Колодязного и Кисловки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Красному Первому, Фиголовке, Двуречному, Купянску и Кисловке. В результате артиллерийского обстрела Волчанская поврежден многоквартирный дом. В селе Колодязное Купянского района повреждено частное домовладение.

В Луганской области россияне обстреливают населенные пункты и украинские позиции вокруг Серебрянского лесничества. Вчера враг нанес по этой территории авиационные удары. Под огонь русской артиллерии попали Невское и Белогоровка. За сутки российская армия совершила 116 обстрелов Луганской области, выпустила 511 снарядов.

В Донецкой области за сутки захватчики обстреляли Краматорск, Часов Яр, Торецк, Авдеевку, Дружбу, Плещеевку. Повреждены 26 объектов: 17 жилых домов (из них 9 многоквартирных), 5 автомобилей, магазин, гараж, котельная, помещение Сбербанка. В Донецкой области за сутки один человек был ранен.

Ночью Николаев потерпел ракетную атаку. Враг применил баллистику, нанес удар по объекту инфраструктуры. Вчера днем россияне из артиллерии обстреляли акваторию Очаковской общины в Николаевской области. В Херсонской области за сутки российские войска совершили 51 обстрел, выпустили 328 снарядов, из них по Херсону избивали трижды из артиллерии (8 снарядов).

Россияне попали в районы 15 населенных пунктов. В Бериславе снаряд попал вблизи больницы, 45-летний директор медучреждения получил контузию. Также ранения получил 27-летний мужчина. Из-за обстрела Херсона пострадала 66-летняя женщина. В Тягинке в результате детонации российской взрывчатки пострадали двое мужчин в возрасте 35 и 27 лет. Они пытались разобрать взрывоопасный предмет. Всего за сутки из-за российской агрессии в Херсонской области 5 человек получили ранения.