Наев проверил оборонные рубежи на севере Украины

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев проверил оборону украинских войск на северных рубежах. Приняты дополнительные меры по организации обороны в этом районе, охватывающем три области, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Завершена проверка наших оборонных возможностей Северной операционной зоны в пределах Житомирского, Ровенского и Волынских направлений" , - рассказал он.

По словам генерала, администрациям и украинским военным определены задачи по улучшению оборонных рубежей и позиций.

"В скором времени, угрожающие направления будут более крепко прикрыты соответствующими инженерными заграждениями" , - отметил Наев.

Как отметил генерал, начата тренировка наших воинов в разных ситуациях, эта работа будет планово продолжаться и дальше.