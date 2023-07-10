Наев проверил оборонные рубежи на севере Украины
Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев проверил оборону украинских войск на северных рубежах. Приняты дополнительные меры по организации обороны в этом районе, охватывающем три области, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
"Завершена проверка наших оборонных возможностей Северной операционной зоны в пределах Житомирского, Ровенского и Волынских направлений", - рассказал он.
По словам генерала, администрациям и украинским военным определены задачи по улучшению оборонных рубежей и позиций.
"В скором времени, угрожающие направления будут более крепко прикрыты соответствующими инженерными заграждениями", - отметил Наев.
Как отметил генерал, начата тренировка наших воинов в разных ситуациях, эта работа будет планово продолжаться и дальше.
"Будут усилены вооружением и военной техникой те подразделения, которые выполняют задачи непосредственно вдоль государственной границы. Оборона будет укреплена", - добавил он.