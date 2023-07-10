Рынок электрокаров вырос втрое. 5 самых популярных моделей в Украине

За полгода украинский парк электромобилей пополнили 12,6 тыс. машин. ﻿С января по июнь 2023 года украинский парк углеродно-нейтрального транспорта пополнили 12,6 тыс. электромобилей (BEV). Из них: новых — 2,8 тыс. ед., подержанных — 9,8 тыс. ед., сообщает Укравтопром, сообщает Новое время.

Относительно результата первого полугодия 2022 года, количество электромобилей, впервые зарегистрированных в Украине, увеличилось втрое.

В то же время доля новых машин в регистрациях BEV выросла с 18% (в первом полугодии 2022 года) до 22%.

Топ-5 новых электромобилей на рынке:

1️. Volkswagen ID.4 — 899 ед.;

2️. Dongfeng/Honda M-NV — 497 ед.;

3️. Volkswagen ID.6 — 168 ед.;

4️. Honda е — 146 ед.;

5️. BMW iX — 87 ед.

Топ-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

1️. Nissan Leaf — 1921 ед.;

2️. Volkswagen е-Golf — 940 ед.;

3️. Tesla Model 3 — 908 ед.;

4️. Volkswagen ID.4 — 724 ед.;

5️. Tesla Model Y — 637 ед.