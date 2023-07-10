В июне украинцы открыли рекордное количество ФЛП за последние три года

В июне было зарегистрировано рекордное количество предпринимателей за последние три года. Всего за первое полугодие 2023 года украинцы открыли чуть менее 134 тысяч новых дел — это почти 70% от количества открытых ФЛП за весь 2022 год, сообщает Новое время.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Большинство «новоиспеченных» бизнесменов занимаются розничной торговлей, но по-прежнему хватает тех, кто решил работать в сфере ІТ.

Больше всего новых ФЛП было создано в июне — более 31 тысячи. Это самый большой показатель не только за период полномасштабного вторжения, но и за последние три года. Например, последний раз более 30 тысяч новых предпринимателей было зарегистрировано в июне и июле 2020 года.

Наиболее востребованные сферы, в которых открываются новые дела, не меняются. Как и в прошлом году, в первой половине 2023-го первое место заняла розничная торговля — ею официально начали заниматься более 38 тысяч украинцев. Вторым по популярности остается КВЭД Компьютерное программирование, консультирование и связанная с ними деятельность, который был самым популярным до начала большой войны. В этом году в этой сфере собственное дело начало уже 12 тысяч предпринимателей. Замыкает тройку Предоставление других индивидуальных услуг — в этой сфере начали работать более 8 тысяч ФЛП.

Среди регионов лидером по количеству вновь созданных ФЛП в первом полугодии стал Киев — чуть более 19 тысяч. Второе и третье место заняли Днепропетровская и Львовская области — почти 12 тысяч и 10+ тысяч ФЛП соответственно. Худшие показатели регистрации — в тех регионах, которые полностью или частично оккупированы и на территории которых сейчас происходят боевые действия.