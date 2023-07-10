Россия сосредотачивает усилия на трех направлениях на юге Украины - Гуменюк
Враг продолжает обстрелы на Очаковском направлении, атакует управляемыми авиационными бомбами на Бериславском направлении и обстреливает Херсонское направление, сообщает Укринформ.
Об этом заявила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.
"Враг в обороне, пытается удержать рубежи, которые у него обустроены. Не знает, откуда ему ожидать максимальной угрозы, поэтому пытается рассредоточивать усилия сил обороны, продолжая обстрелы на Очаковском направлении, оттягивая туда силы и резервы сил обороны, атакуя управляемыми авиационными бомбами на Бериславском направлении.
Там пытается разрушать все, вплоть до линии побережья: любые сооружения, частные предприятия, социальную инфраструктуру, просто сбрасывает хабы в хаотическом порядке.Также мощно обстреливает Херсонское направление и Антоновское, поскольку истерия, которая была спровоцирована вокруг Антоновского моста, еще в врага продолжается", - сказала она.
По словам Гуменюк, украинские военные со своих позиций осуществляют контрбатарейную борьбу, зачищают территорию, которая позволит облегчить ситуацию с обстрелами правого берега.
"Люди действительно страдают, мирное население испытывает ранения из-за тех мощных обстрелов, которые враг концентрирует на этом направлении", - добавила спикер.
Гуменюк проинформировала, что за прошедшие сутки были уничтожены диверсионные группы врага, которые пытались маневрировать на лодках.
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Количество обстрелов уменьшилось, за эти сутки они держатся в рамках 60, если раньше было 90+. Но концентрация их по определенным направлениям достаточно высока. Они сосредоточились на трех основных направлениях - Берислав, Херсон и Очаковское направление", - отметила Гуменюк.