Россия сосредотачивает усилия на трех направлениях на юге Украины - Гуменюк

Враг продолжает обстрелы на Очаковском направлении, атакует управляемыми авиационными бомбами на Бериславском направлении и обстреливает Херсонское направление, сообщает Укринформ.

Об этом заявила руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Враг в обороне, пытается удержать рубежи, которые у него обустроены. Не знает, откуда ему ожидать максимальной угрозы, поэтому пытается рассредоточивать усилия сил обороны, продолжая обстрелы на Очаковском направлении, оттягивая туда силы и резервы сил обороны, атакуя управляемыми авиационными бомбами на Бериславском направлении.

Там пытается разрушать все, вплоть до линии побережья: любые сооружения, частные предприятия, социальную инфраструктуру, просто сбрасывает хабы в хаотическом порядке.Также мощно обстреливает Херсонское направление и Антоновское, поскольку истерия, которая была спровоцирована вокруг Антоновского моста, еще в врага продолжается" , - сказала она.

﻿По словам Гуменюк, украинские военные со своих позиций осуществляют контрбатарейную борьбу, зачищают территорию, которая позволит облегчить ситуацию с обстрелами правого берега.

"Люди действительно страдают, мирное население испытывает ранения из-за тех мощных обстрелов, которые враг концентрирует на этом направлении" , - добавила спикер.

Гуменюк проинформировала, что за прошедшие сутки были уничтожены диверсионные группы врага, которые пытались маневрировать на лодках.