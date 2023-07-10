В Украине начали строить завод по производству "Байрактаров" - министр

Турецкая компания Baykar начала строить в Украине завод по производству беспилотных летальных аппаратов Bayraktar, сообщил в понедельник в эфире единого телемарафона министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, сообщает Лига.Бизнес.

Завод начал строиться на деле, а не только в меморандуме. Это именно тот крупный завод Bayraktar, о котором еще несколько лет назад договаривались, потом были остановки, скандалы. Сегодня этот завод начинает строиться, мы перешли к реальным шагам" , – сказал он.

8 июля Камышин в рамках визита президента Украины в Турцию подписал с Министерством промышленности и технологий Турецкой Республики новый меморандум о развитии мощностей и возможностей производства разных типов БПЛА.

Министр заявил, что "речь идет о других производствах", о которых пока говорить нельзя.