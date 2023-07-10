Местные бюджеты в первом полугодии увеличили доходы на 24%

Общий фонд местных бюджетов в первом полугодии получил 218,3 миллиарда гривен, что на 42,5 миллиарда гривен больше, чем за аналогичный период 2022 года.﻿ Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов, сообщает Экономическая правда.

Основными доходами местных бюджетов кроме учета межбюджетных трансфертов стали:

145,4 млрд грн – налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

27,1 млрд грн – единый налог;

16,7 млрд грн – плата за землю;

10 млрд грн – акцизный налог;

7 млрд грн – налог на прибыль предприятий частного сектора экономики.

В Минфине отметили, что весомый прирост доходов местных бюджетов зафиксировали в Черниговской (+45,9%), Житомирской (+45,7%), Киевской (+45,3%), Закарпатской (+39,2%) и Черновицкой ( +36,8%) областях.

"Увеличение доходов в этих областях связано, в частности, с тем, что в эти регионы переместились в основном внутренне перемещенные лица и бизнес с территорий, где ведутся либо велись боевые действия, либо с территорий, которые были или временно оккупированы вооруженными формированиями РФ" , – добавили в министерстве.

Соответственно, меньше всего доходов общего фонда местных бюджетов – на территории тех областей, где проходят активные боевые действия или которые были временно оккупированы, в частности в Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областях.

"Несмотря на войну РФ против Украины, благодаря быстрой адаптации органов государственной власти и органов местного самоуправления удалось обеспечить выполнение и увеличение доходов общего фонда местных бюджетов на +24,2% больше по сравнению с I полугодием 2022 года" , - добавили в Минфине.

За счет этих ресурсов органы местного самоуправления и дальше имеют возможность обеспечивать финансирование первоочередных потребностей на местном уровне.