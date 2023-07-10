Все больше стран репатриируют золото после санкций против РФ

Все больше стран репатриируют золотовалютные резервы в качестве защиты от санкций, введенных Западом против РФ. Об этом пишет Reuters со ссылкой на результаты опроса Invesco среди центральных банков и суверенных фондов, сообщает Экономическая правда.

"Прошлогодний разгром финансового рынка вызвал значительные убытки для суверенных инвестиционных фондов, которые "фундаментально" переосмысливают свои стратегии, считая, что высокая инфляция и геополитическая напряженность останутся надолго" , - пишет агентство.

Более 85% из 85 суверенных фондов и 57 центробанков, принявших участие в ежегодном исследовании Invesco Global Sovereign Asset Management Study, считают, что инфляция в следующем десятилетии будет выше, чем в предыдущем.

"Золото и облигации развивающихся рынков рассматриваются как хорошие ставки в этой среде, но прошлогоднее замораживание Западом почти половины российских золотовалютных резервов на 640 миллиардов долларов в ответ на вторжение в Украину, похоже, также вызвало изменение настроений" , - добавляет Reuters.

Опрос показал, что "значительная часть" центробанков обеспокоена прецедентом, который был создан. Почти 60% респондентов заявили, что это сделало золото более привлекательным, а 68% хранят резервы дома по сравнению с 50% в 2020 году.

Представитель одного из центральных банков, которого агентство цитирует на условиях анонимности, сказал: "Мы хранили золото в Лондоне... но сейчас мы перевели его обратно в свою страну, чтобы держать как актив-убежище и хранить его в безопасности".

"Если это мое золото, то я хочу, чтобы оно было в моей стране", - это мантра, которую мы видели в течение последнего года или около того" , - добавил руководитель отдела официальных учреждений Invesco Род Рингроу.

Геополитические беспокойства в сочетании с возможностями на развивающихся рынках также поощряют некоторые центральные банки диверсифицировать свои активы подальше от доллара.

Так, 7% опрошенных считают, что рост долга США также является негативным фактором для доллара, хотя большинство все еще не видит альтернативы доллару как мировой резервной валюте. Количество тех, кто рассматривает китайский юань как потенциального конкурента, снизилось до 18% с 29% в прошлом году.

Почти 80% из 142 опрошенных организаций считают геополитическую напряженность самым большим риском в следующем десятилетии, тогда как 83% назвали инфляцию проблемой, вызывающей беспокойство в следующие 12 месяцев.

Инфраструктура сейчас рассматривается как самый привлекательный класс активов, особенно те проекты, которые связаны с производством возобновляемой энергии.