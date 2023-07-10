Турция не выдвигала условий для возвращения защитников Мариуполя, - посол

Турция не выдвигала никаких условий Киеву по поводу возвращения командиров обороны Мариуполя. В Анкаре заинтересованы в этой операции, потому что таким образом Турция усиливает свои позиции на международной арене.﻿ Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"На самом деле какие-либо условия, о которых мне было бы известно, по возвращению наших военнослужащих, не были выдвинуты. Напротив, это как раз особенность этой позиции турецкой стороны как медиатора, которая предоставляет так называемые хорошие услуги для того, чтобы сам процесс продолжался. Ее роль, конечно, в этом процессе тоже важна, поскольку поднимаются ее рейтинги" , - сказал он.

Боднар предлагает не считать это только хорошим жестом в сторону Украины.

"Это также ужесточение позиций Турции в коммуникации с российской стороной" , - сказал Боднар.

Боднар также рассказал, что переговоры по увольнению командиров продолжались несколько месяцев. И в этот процесс был привлечен "весь дипломатический авангард".

"Подготовительная работа продолжалась несколько месяцев. Президент вел переговоры с президентом Эрдоганом не только во время визита, но и предварительно было несколько телефонных звонков, были контакты, конечно, там, где только можно было найти такие контакты" , - сказал Боднар.

Напомним, 8 июня во все украинские командиры, управлявшие обороной "Азовстали", вернулись в Украину из Турции, где находились после освобождения из российского плена.