Скидка на российскую нефть для Индии сократилась на 87% — СМИ

Россия уменьшила скидки на продаваемую в Индию нефть на 87% – до $4 за баррель по сравнению с эталонным сортом Brent. Об этом пишет издание The Times of India со ссылкой на источники, сообщает Лига.Бизнес.

По их словам, это в шесть-семь раз меньше, чем год назад, когда скидки достигали $25-30.

Российские продавцы формально продают нефть на $1–2 ниже установленного Большой семеркой ограничения, но одновременно выставляют покупателям вдвое завышенный ценник за фрахт из балтийских и черноморских портов – $11-19 за баррель.

Если цена на Brent снизится, скидка на российскую нефть для Индии может исчезнуть совсем. Собеседники газеты говорят, что единственный способ избежать этого – проведение "коллективных переговоров", особенно с государственными нефтеперерабатывающими заводами.

"Китай затоплен российской нефтью и не может потреблять больше, поскольку его экономика не растет. Индия остается единственным крупным покупателем, где потребление увеличивается быстрыми темпами, на 5-6% в год. Это должно быть использовано для срочных сделок" , – сказал источник газеты.

Сейчас, по данным издания, на российскую нефть приходится около 40% всего импорта Индии, тогда как к началу полномасштабного вторжения РФ в Украину ее доля составляла менее 2%.

Россия на фоне западных санкций перенаправила на азиатские рынки около 20% поставляемой в Европу нефти. В конце апреля вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что экспорт в Индию в 2022 году вырос в 19 раз.