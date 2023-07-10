В НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины - Кулеба

Страны-члены НАТО достигли консенсуса в вопросе исключения плана действий по членству с пути Украины к вступлению в Альянс. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"После интенсивных переговоров союзники по НАТО достигли консенсуса по исключению ПДЧ с пути Украины к членству. Я приветствую это долгожданное решение, которое сокращает наш путь в НАТО" , - написал он.

Министр отметил, что это также самый лучший момент, чтобы внести ясность в отношении приглашения Украине стать членом Альянса.

Добавим, что ПДЧ - это так называемый предварительный этап членства в НАТО. В это время страна-претендент должна выполнить индивидуальную программу подготовки к будущему членству.

Саммит НАТО в Вильнюсе

На саммите Альянса, который пройдет 11-12 июля в Литве, Украина хочет получить сигнал о поддержке вступления после войны. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов подтвердят, что Украина присоединится к Альянсу.

Кроме того, Украина хочет получить гарантии безопасности от Запада на период, пока она не станет полноправным членом Альянса.

Politico сообщало, что группа западных союзников в НАТО проводит "бешеные, в последнюю минуту" переговоры о завершении подготовки декларации относительно гарантий безопасности для Украины перед саммитом. Между тем, Financial Times отмечает, что на саммите, вероятно, примут своеобразную многостороннюю декларацию по отдельным обязательствам стран по Украине.