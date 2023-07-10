США продадуть Франції 1,5 тисячі ракет на 203 млн доларів

Государственный департамент США одобрил продажу Франции ракет AGM-114R2 Hellfire и сопутствующего оборудования общей ориентировочной стоимостью 203 миллиона долларов США, сообщает Европейская правда.

Отмечается, что это решение принято после того, как правительство Франции обратилось с просьбой приобрести 1515 ракет AGM-114R2 Hellfire. Главным подрядчиком будет корпорация Lockheed Martin.

Вместе с ракетами Париж должен получить техническую помощь, документацию и помощь в интеграции и логистические услуги для их использования.

"Это улучшит способность Франции противостоять текущим и будущим угрозам путем развития долгосрочного оборонного потенциала для защиты своего суверенитета и территориальной целостности" , – говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что продажа этого оборудования и поддержка не изменят основной военный баланс в регионе, а также не окажут негативного влияния на обороноспособность США.