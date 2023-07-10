Экс-депутату Рады от Коммунистической партии сообщили о подозрении

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении экс-народному депутату от запрещенной "коммунистической партии Украины". Он поддержал вооруженную агрессию РФ против Украины, сообщает Зеркало недели.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

В преддверии полномасштабного вторжения депутат был одним из организаторов обращения так называемого "международного союза советских офицеров" к президенту РФ. В этом письме его подписанты просили Путина признать "суверенитет" временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Среди прочего, в течение 2017-2019 годов бывший народный депутат активно участвовал в массовых антиукраинских мероприятиях в Москве и агитировал за присоединение захваченной части востока Украины к РФ. Также он выступал за введение на территорию Украины войск РФ.

После 24 февраля 2022 года депутат ожидал "блицкриг" оккупантов и скорую оккупацию Киева, о чем неоднократно рассказывал окружающим. Мужчина подстрекал знакомых содействовать оккупантам в случае захвата столичного региона.

Во время обысков по месту жительства предателя правоохранители обнаружили запрещенную коммунистическую литературу и прокремлевские печатные издания. Экс-депутату сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса. Статья предусматривает ответственность за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит пребывание за решеткой с конфискацией имущества.