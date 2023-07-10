Кремль продолжает угрожать реакцией на вступление Украины в НАТО

В Кремле снова пригрозили, что вступление Украины в НАТО якобы станет угрозой для России и потребует реакции, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрия Пескова

По его словам, Киев якобы пытается "оказывать давление" на страны НАТО, чтобы они продемонстрировали солидарность.

"Вступление Украины в НАТО будет иметь очень и очень негативные последствия для архитектуры безопасности Европы. Украина как член НАТО станет угрозой для России, что потребует понятной и твердой реакции" , — сказал он.

10 июня министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил﻿, что после дискуссии страны-члены НАТО согласились с отменой Плана действий по членству для Украины на пути к вступлению в Альянс.