"Кадыровцы" возле Бахмута пока не появлялись - батальон "Свобода"

Украинские военные пока не видели "кадыровцев" возле Бахмута. Об этом заявил командир батальона "Свобода" в составе 4-й бригады оперативного назначения НГУ Петр Кузык, комментируя заявления Кадырова о передислокации бойцов спецназа "Ахмат" на окраине Бахмута, сообщает Радио Свобода.

В то же время на вопрос, изменит ли их появление на Бахмутском направлении ход боев, командир батальона "Свобода" Петр Кузик ответил, что они не являются серьезным боевым подразделением и не умеют взаимодействовать на поле боя.

"Они не являются чем-то серьезным, поскольку это, по сути, хорошо вооруженная личная полиция Кадырова, которая, возможно, хорошо справляется в спортивном зале, хорошо экипирована, но у них нет серьезных специалистов. Возможно, это вновь сформированные подразделения, однако, как показывает практика", они не умеют работать вместе комплексно с артиллерией, с серьезным системным подходом" , – рассказал Кузик.

По его словам, чеченских бойцов Силы обороны Украины раньше встречали в Бахмуте еще зимой. Также их раньше пытались задействовать в боях в Рубежном и Северодонецке в Луганской области, а также вблизи Горловки Донецкой области.

"О тех, кого мы встречали, это была яркая картинка, которая в настоящем бою ничем не удивила, а наоборот разочаровала. Были случаи, когда мы менее подготовленную пехоту, новобранцев, ставили на дальние фланги, а по направлению удара ставили более опытных. Какими-то обходными путями эти подразделения "Ахмат" выходили на этих новобранцев, так эти новобранцы в бою разбирали их на запчасти. Я сам был удивлен" , — добавляет Кузик.

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