У Байдена объяснили слова об "израильских" гарантиях безопасности для Украины

Гарантии безопасности в "израильском" формате лидеры стран "Большой семерки" будут обсуждаться на саммите НАТО в Вильнюсе, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан.

Отвечая на вопрос, предусматривающий формат помощи "как Израилю", анонсированный американским президентом Джо Байденом, Салливан заявил, что это будет "многосторонняя структура с участием США и других союзников".

"Речь идет о двусторонних обязательствах по безопасности с Украиной в долгосрочной перспективе, это означает, что Соединенные Штаты будут готовы предоставить различные формы военной помощи, разведки и обмена информацией, киберподдержки и других форм материальной поддержки, чтобы Украина могла защитить себя и сдержать будущую агрессию " , – сказал он.

Салливан отметил, что после обсуждения в Вильнюсе стороны перейдут к деталям, согласованию с Украиной условий этой поддержки, ее продолжительности и специфики. Советник Белого дома подчеркнул, что это потребует одобрения американских законодателей, которые должны утвердить новые расходы.