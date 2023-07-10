Африканские лидеры призвали Путина показать "стремление к миру"

Президент Сенегала Маки Солла сообщил, что африканские лидеры призвали президента России Владимира Путина "продемонстрировать свое желание двигаться вперед с миром" в преддверии саммита "Россия – Африка" в этом месяце, сообщает Укринформ.

Об этом Солла сказал в интервью Financial Times.

"Перед следующим саммитом "Россия – Африка" Путин должен предпринять некоторые действия, чтобы продемонстрировать свое желание двигаться вперед с миром даже в гуманитарном плане" , – заявил Солла.

Соответствующее требование было передано Путину во время миротворческой миссии лидеров шести африканских стран в Киев и Москву в июне. Вместе с Соллой к поездке присоединились его коллеги из ЮАР, Замбии, а также представители Уганды, Египта, Республики Конго и Африканского Союза.

Лидер Сенегала заявил, что роль саммита в Санкт-Петербурге состоит в том, чтобы увидеть, как можно продвинуться вперед в переговорах, которые африканские лидеры пытались провести между Россией и Украиной.

Страны Африки сильно пострадали от резкого роста инфляции, вызванного повышением цен на продовольствие и энергоносители в результате начавшейся Россией войны против Украины. Также государства африканского континента являются одними из самых крупных импортеров зерна и удобрений из Украины и РФ, говорится в материале.

"Мы сталкиваемся с последствиями этой войны. У нас большие проблемы с продовольственной безопасностью и сельским хозяйством. Поэтому мы разговариваем с обеими сторонами" , – добавил Солла.

Президент Сенегала также сказал, что "понимает" позицию Украины, которая предъявляет требование к России вывести войска с оккупированной территории, прежде чем вести переговоры по миру.