На Сумщине эвакуируют всех жителей пятикилометровой зоны приграничья

Власти эвакуируют всех жителей пятикилометровой зоны в приграничных с Россией общинах Сумской области. Об этом сообщил﻿ глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

Соответствующее решение принял Совет обороны области после тщательного анализа оперативной обстановки в приграничной области.

"Постоянные артиллерийские обстрелы приграничных общин, интенсивность которых в последнее время существенно увеличилась, разрушают инфраструктуру, объекты обеспечения жизнедеятельности, частные дома.

А главное - гибнут наши люди. Если в целом с января по июль 2023 года от вражеских обстрелов погибло 35 гражданских лиц, то за последний месяц - 17 человек, из которых 1 ребенок, были убиты российскими войсками в приграничных громадах области.

Люди здесь не живут, а выживают - под постоянными обстрелами, неделями, а то и месяцами без света. Там часто не работают магазины, школы, больницы. Невозможно безопасно завезти самые необходимые продукты питания, лекарства и тому подобное.

В условиях постоянных обстрелов почти невозможно восстановить разрушенные объекты. Враг действует коварно и дерзко - он намеренно обстреливает даже ремонтные бригады - недавно погибли работники "Сумыоблэнерго", которые выехали на ремонт поврежденной линии электропередач" , - заявил глава ОВА.

По словам Артюха, гражданские люди на границе гибнут не только от артиллерийских обстрелов. Председатель ОВА вспомнил дерзкое убийство лесников в Свесской общине и жителей Шалигинской общины от рук российских ДРГ, которые в последнее время все чаще заходят на эту территорию.

Отмечается, что пребывание в пятикилометровой зоне гражданских жителей не позволяет украинским военным эффективно реагировать на вражеские действия, адекватно действовать в ответ, ведь это будет подвергать гражданских еще большей опасности.

Исходя из этого, Советом обороны Сумской области было принято решение о необходимости подготовки и проведения эвакуации.

Указано, что сейчас проводится системная подготовительная работа, чтобы дать жителям приграничных населенных пунктов достойную альтернативу подальше от границы в безопасных районах.

Областная военная администрация готовит распоряжение об эвакуации людей из пятикилометровой зоны от государственной границы Украины.

Все планы, маршруты эвакуации, алгоритмы действий и взаимодействия всех служб, в первую очередь, местных органов власти и военных, отработаны, уверяют в ОВА.

Власти отмечают: эвакуация будет проводиться с соответствующим прикрытием военных ВСУ, чтобы не дать врагу ни единого шанса осуществить провокацию и подвергнуть наших жителей опасности.

Эвакуация начнется только после того, как каждой семье, каждому жителю приграничья будут разъяснены их права, обеспечены необходимые средства и ресурсы, а также после того, как каждая семья в приграничных населенных пунктах будет готова к перемещению.