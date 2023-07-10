Президент Литвы подтвердил, что в НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины

Президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил, что государства Альянса пришли к согласию и решили отменить для Украины требование выполнять План действий по членству на ее пути в НАТО, сообщает Европейская правда.

Об этом Науседа сказал на пресс-конференции в понедельник накануне саммита Альянса в Вильнюсе.

"Я могу сказать, что План действий по членству будет изъят, это очень позитивный шаг вперед. Это упростит путь Украины в НАТО" , – заявил президент Литвы.

Науседа подчеркнул, что также необходим очень четкий сигнал возможности членства Украины в НАТО, когда это позволят условия.

"В этой связи мы должны выйти за пределы языка Бухарестского саммита, который говорит только об "открытых дверях". Украина сегодня нуждается в очень конкретных сигналах по факту, что когда позволят условия, она не только на бумаге, а в реальности станет членом НАТО" , – добавил Науседа.

Со своей стороны генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что консультации относительно финального решения саммита еще продолжаются.

"Консультации продолжаются и будут другие встречи сегодня. Но я уверен, что все союзники согласуют очень четкое сообщение относительно Украины. Еще не принято финальное решение" , – сказал Столтенберг.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ранее заявил﻿, что после дискуссии страны-члены НАТО согласились с отменой Плана действий по членству для Украины на пути к вступлению в Альянс.