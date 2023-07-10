Столтенберг сказал, когда Украина получит приглашение в НАТО

В НАТО ожидают, что продвижение Украины в Альянс может даже быть без аспектов ПДЧ. Приглашение же союзники могут предоставить тогда, когда согласуют, что условия членства Украины отвечают необходимым потребностям. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в преддверии Вильнюсского саммита, сообщает РБК-Украина.

"Страны-члены рассмотрят стремление Украины быть членом в НАТО и место будущего Украины, конечно, в НАТО. Я ожидаю, что мы согласуем, что продвижение может быть без аспектов ПДЧ. И мы предоставим соответствующее приглашение Украине и присоединение к Альянсу, когда члены НАТО согласуют, что условия отвечают необходимым потребностям" , - сказал Столтенберг.

По словам генсека, союзники "усилят поддержку Украины, чтобы приблизить ее к НАТО". Для этого страны-члены будут теснее сотрудничать. Также решения будут касаться того, чтобы приблизить Украину ближе к членству в Альянсе, включая многолетний пакет поддержки, переход ВСУ от советского оборудования к оборудованию стандартов НАТО.