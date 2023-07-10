Бахмут уже несколько дней под огневым контролем ВСУ — Маляр
Вооруженные силы Украины уже несколько дней держат под огневым контролем входы, выходы и перемещение врага в Бахмуте.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.
"Это стало возможно благодаря тому, что в процессе продвижения вперед наши войска взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута", - отметила она.
Об огневом контроле ВСУ над городом также сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.
"Враг находится в ловушке, город берется под огневой контроль Сил обороны", - заявил он.
Он добавил, что на Бахмутском направлении враг "выбивается с позиций"