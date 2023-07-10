Обзор западных СМИ накануне саммита НАТО в Вильнюсе

Саммит НАТО в Вильнюсе (Литва) стартует уже завтра, 11 июля. Западные СМИ пишут о раскладах для Украины и разногласиях в стане союзников по поводу того, какие гарантии они смогут в итоге предложить, сообщает РБК-Украина.

Financial Times: НАТО перед дилеммой - что делать с заявкой Украины на вступление

Украинский президент Владимир Зеленский отправится на саммит НАТО в Вильнюсе, когда его страна перешагнет отметку в 500 дней полномасштабной войны за выживание против России. Его стратегическая цель - получить место за столом НАТО. Североатлантический альянс для Зеленского представляет долгосрочный мир и безопасность, но через членство в НАТО украинская сторона получит "билет на Запад" от многовекового подчинения Москве.

"Во что я верю, так это в то, что Украина станет членом этого альянса и что ее законное место - в НАТО. Решать, когда придет время, должны союзники. По сравнению с 2008 годом Украина сейчас гораздо ближе к НАТО. Это вполне реально" , - заявил FT генсек Альянса Йенс Столтенберг.

В то же время на сегодня на столе лежат разные идеи, но саммит в Вильнюсе должен объединить союзников в вопросе Украине и послать четкий сигнал, добавил он.

Спустя 17 месяцев российско-украинской войны, в ходе которой союзники предоставили Украине в общей сложности 160 млрд долларов помощи, на Западе пытаются решить гораздо более важный вопрос. В частности, готовы ли они пообещать Украине защиту от российских войск. А если нет, то что они могут предложить вместо этого.

"Единственная задача саммита в Вильнюсе, с которой согласны все, заключается в том, чтобы мы не оставили серые зоны на карте как 15 лет назад, чем воспользовался Путин. Нам нужно убедиться, что их больше нет. Речь идет о том, чтобы сделать кристально ясным то, где проходят наши линии" , - отмечает один из топ-дипломатов НАТО.

Издание отмечает, что именно на саммите в Бухаресте в 2008 году были посеяны семена нынешней дилеммы. Когда Украине и Грузии пообещали членство в Альянсе, без указания сроков. Четыре месяца спустя российские танки вторглись на север Грузии, а в 2014 году - захватили Крым и часть Донецкой и Луганской областей. Кроме осуждающей риторики, НАТО мало что сделала для наказания Москвы. И Путин раскрыл натовский блеф.

"Самое опасное место для соседних с Россией стран - это сидеть в зале ожидания НАТО. И мы сделали именно это 15 лет назад с Грузией и Украиной" , - говорит министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахна.

На этой неделе НАТО предстоит решить сложную задачу. Несмотря на то, что все страны Альянса говорят о том, что Украине не сможет вступить во время войны, ведутся эмоциональные дискуссии о повышении статуса и о том, как все это подать. США и Германия против любых гарантий коллективной защиты и хотят убедиться, что Киев присоединится к НАТО только после необходимых реформ. Другие свою позицию изменили и, например, президент Франции Эммануэль Макрон в мае заявил, что Украине нужно дать путь к членству в НАТО.

Тем временем в самой Украине говорят, что у них реалистичные ожидания от саммита.

"Членство не обсуждается, и менять повестку дня слишком поздно. Турция и Венгрия даже выступили против вступления Швеции в альянс. Ничего по Украине добиться не удастся" , - отметил один из советников Минобороны Украины.

Однако лидеры НАТО понимают, что Зеленский не должен уехать из Вильнюса с пустыми руками. И намерены формализовать свои обязательства по безопасности, называя их гарантиями. Основные страны, которые должны их предоставить, - США, Германия, Франция и

НАТО также повысит статус комиссии Украина-НАТО до уровня Совета. Это даст ей место среди равных за столом переговоров. Сторонники идеи уверены, что это поможет защитить Украину в краткосрочной перспективе и подготовить ее к вступлению.

Старший научный сотрудник Немецкого совета по международным отношениям Бен Таллис говорит, что такие обязательства имеют дополнительную выгоду для США.

"США по-прежнему блокируют членство Украины и блокируют по не совсем несправедливым причинам: они хотят, чтобы европейцы больше заботились о своей обороне, а не просто добавили еще одну европейскую страну, которая от них зависит", - отметил он.

Politico: Запад в последние минуты пытается согласовать гарантии для Украины

Источники Politico отмечают, что накануне саммита НАТО небольшая группа союзников в последние минуты ведут "лихорадочные переговоры" о том, какие гарантии безопасности для Украины должны войти в итоговую декларацию. Идея состоит в том, чтобы создать "зонтик" для всех стран, готовых оказывать ей постоянную военную помощь.

Официальный Киев хочет как можно скорее вступить в НАТО, чтобы защитить себя ст. 5 Вашингтонского договора о коллективной безопасности. Но союзники согласны лишь на вступление после войны с Россией.

По словам одного из дипломатов НАТО, в понедельник в Лондоне президент США Джо Байден встретится с британским премьером Риши Сунаком, чтобы уладить последние детали. В конечном итоге гарантии для Украины могут ограничиться тем, что она получает уже сейчас: оружие, военное оборудование, обучение, финансирование и обмен разведданными.

Однако многие особенности этой поддержки будут оставлены на потом. В частности, каждая заинтересованная страна должна будет определить свои обязательства на двусторонней основес Украиной. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что план будет также включать многолетнюю программу помощи для обеспечения полной оперативной совместимости между вооруженными силами Украины и Альянсом.

Что касается перспектив вступления, то в итоговом коммюнике союзники отметят, что "будут рассматривать стремление Украины к членству и продолжат над этим работать". Вероятно, расплывчатое обещание саммита-2008 будет обновлено, но не стоит ждать конкретных сроков и официального приглашения.

The Guardian: Сунаку нужен весь талант убеждения, чтобы склонить Байдена к членству Украины в НАТО

Сегодняшняя встреча Байдена и Сунака в Лондоне, вероятно, имеет большее значение, чем любая другая. Между обоими лидерами есть разница в поведении по отношению к Украине, пишет The Guardian.

Вашингтон недоволен, когда Лондон обнародует какие-либо разногласия, считая, что таким образом он пытается подтолкнуть США к действиям. Источники отмечают, что напористость министра обороны Бена Уоллеса погубила его амбиции на пост генсека НАТО после того, как он пытался форсировать поставки вооружений для Украины.

Эти разногласия сочетаются с конфликтами из-за ограничений, которые США продолжают накладывать на поставки оружия, а также из-за задержек, особенно с самолетами с F-16. С другой стороны, разногласия по кассетным боеприпасам менее остры. Великобритания подписала Конвенцию о запрете и вряд ли одобрит решение США, но не состоянии заблокировать украинский запрос.

Накануне саммита НАТО обе страны не могут позволить себе находиться в открытой ссоре. И следующие часы станут проверкой того, насколько Риши Сунак силен в убеждении. Пока не ясно, сможет ли его спокойная рациональность убедить Байдена в том, что Украина заслуживает объяснения того, как и когда она сможет присоединиться к Альянсу.

Чего Великобритания хочет, так это показать Украине, что ей не предлагают те же обещания, которые были 15 лет назад на саммите НАТО в Бухаресте. Министр иностранных дел Джеймс Клеверли говорил, что таким сигналом должно стать заверение, что Киеву не нужно выполнять План действий по членству.

Однако советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливана в пятницу парировал этот момент, заявив, что он еще находится на стадии активного обсуждения. Напротив, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что его страна уже выполнила три предварительных условия: оперативная совместимость с силами НАТО, прозрачная система закупок и гражданский контроль над вооруженными силами.

Поскольку Германия поддерживает осторожность США, Сунаку предстоит решить, сколько политического капитала нужно потратить, чтобы убедить Байдена в том, что послевоенное предложение Украине о членстве не продлит войну и не спровоцирует Путина.

Разрываясь между зависимостью Великобритании от США и союзниками в странах Балтии и Польше, Сунак должен проявить определенную степень дипломатической извилистости.

CNN: Байден уверен, что Украина пока не готова к членству в НАТО

Президент США Джо Байден говорит, что прежде чем НАТО сможет рассмотреть вопрос о членстве Украины, она должна завершить войну с Россией. В эксклюзивном интервью CNN американский лидер послал четкий сигнал - Украина еще не готова к вступлению.

Тем не менее США и союзники по НАТО продолжат обеспечивать президента Владимира Зеленского и его вооруженные силы всем необходимым, чтобы положить конец войне.

"Я не думаю, что в НАТО есть единодушие по поводу того, следует ли принимать Украину в семью НАТО сейчас, в этот момент, в разгар войны. Например, если вы это сделали, то вы знаете - и я имею в виду то, что я говорю - мы полны решимости защитить каждый дюйм территории, которая является территорией НАТО. Это обязательство, которое мы все взяли на себя, несмотря ни на что. Если идет война, то мы все на войне. Мы будем воевать с Россией, если примем Украину сейчас" , - заявил он в интервью ведущему Фариду Закарии.

По его словам, данный вопрос он в деталях обсуждал с Зеленским.

"Я думаю, что мы должны проложить рациональный путь, чтобы Украина могла претендовать на вступление в НАТО. Но преждевременно говорить, призывать к голосованию, потому что необходимо выполнить другие требования, включая демократизацию и некоторые из этих вопросов" , - подчеркнул Байден.

Он напомнил, что до полномасштабного вторжения отказал Владимиру Путину в обязательстве не принимать Украину в НАТО, поскольку Альянс проводит "политику открытых дверей".

В пятницу Белый дом впервые объявил о передаче кассетных боеприпасов Украине. По словам Байдена, это было трудным решением, но необходимым в данный конкретный момент, поскольку ей не хватает артиллерийских снарядов.