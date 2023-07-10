Крупнейший немецкий производитель оружия компания Rheinmetall откроет завод по производству бронетехники в Украине в течение следующих 12 недель, сообщает Укринформ.

Завод будет расположен в западной части Украины, заявил генеральный директор концерна Rheinmetall Армин Паппергер.

Компания также будет учить украинцев обслуживать изготовленные на заводе танки и другую бронированную технику. По словам гендиректора, на новом заводе будут строить и ремонтировать бронетранспортеры Rheinmetall Fuchs по лицензии.

"Украинцы должны помочь сами себе - если они всегда будут ждать от европейцев или американцев, чтобы они помогли им в течение следующих 10 или 20 лет... это невозможно" , - заявил Паппергер.

Rheinmetall будет управлять заводом в партнерстве с Укроборонпромом, которому также будет принадлежать предприятие. В мае обе компании объявили о соглашении об увеличении оборонно-технологического потенциала Украины.

Паппергер добавил, что завод будет защищен от российских атак.

"Сейчас (в Украине ред.) много заводов, производящих продукцию военного назначения. Это просто будет еще один - и мы также можем защитить его" , - сказал он.

По его словам, в следующем году Rheinmetall увеличит ежегодное производство артиллерийских снарядов со 100 тысяч до 600 тысяч и значительная часть этого дополнительного производства будет предназначена для поставок в Украину.

Паппергер отметил, что теоретически Rheinmetall может обеспечить 60% потребности Украины в артиллерийских боеприпасах.