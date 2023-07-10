Эрдоган верит в упрощенный процесс вступления Украины в НАТО
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Украина может рассчитывать на упрощенный процесс вступления в НАТО в будущем, сообщает Европейская правда.
Эрдоган на брифинге прокомментировал стремление Украины вступить в Альянс перед вылетом на саммит НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.
"Анкара поддерживает территориальную целостность Украины, а также верит в дальнейшее упрощение процесса вступления Киева в НАТО", – заявил Эрдоган.
По его словам, Турция "выступает за скорейший справедливый и долгосрочный мир в Украине".
"В такой критический период, участники саммита планируют обсудить очень важные решения, которые, безусловно, внесут вклад в укрепление обороны Альянса. Вместе с тем, планируется рассмотреть решения по Украине, принятые на Мадридском саммите военно-политического блока", – отметил Эрдоган.