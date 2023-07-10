Эрдоган верит в упрощенный процесс вступления Украины в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что Украина может рассчитывать на упрощенный процесс вступления в НАТО в будущем, сообщает Европейская правда.

Эрдоган на брифинге прокомментировал стремление Украины вступить в Альянс перед вылетом на саммит НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля.

"Анкара поддерживает территориальную целостность Украины, а также верит в дальнейшее упрощение процесса вступления Киева в НАТО" , – заявил Эрдоган.

По его словам, Турция "выступает за скорейший справедливый и долгосрочный мир в Украине".