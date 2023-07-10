На оккупированных территориях находится шестая часть урожая пшеницы - спутниковые данные

Общее производство пшеницы в Украине в 2023 маркетинговом году составит 25-26,5 млн тонн, из которых 21-22 млн тонн будет собрано на подконтрольной территории, 4,1-4,4 млн тонн - на временно оккупированных территориях, сообщает Экономическая правда.

Это показал спутниковый анализ, проведенный аналитиками NASA Harvest (Программа по продовольственной безопасности и сельскому хозяйству).

Согласно данным спутникового анализа, урожайность пшеницы на оккупированных территориях ниже, чем на остальной территории Украины. Но в целом урожайность - выше, чем в прошлом сезоне

Так, в среднем урожайность составит 4,27 тонны/га для всей Украины, в частности 4,53 тонны/га на подконтрольной территории, 3,3 тонны/га на - оккупированной.

Посевные площади под пшеницей по всей стране оценивают в пределах 5,8-6,2 млн га, из которых 4,6-4,9 млн га на контролируемых территориях, 1,2-1,3 млн га - на временно оккупированных территориях.

В целом оценка производства пшеницы в этом году приближена к прошлогодней, что обусловлено меньшей посевной площадью и более высокой урожайностью по сравнению с прошлым годом, которая будет немного ниже среднего показателя за пять лет (до войны) в 27,9 млн тонн.

"Однако такой анализ предполагает, что вся посеянная пшеница будет собрана, и спутники не могут предоставить информацию о том, кто собрал пшеницу и увидит ли Украина экономическую выгоду от своих плодородных сельскохозяйственных угодий" , - отметили в NASA Harvest.

Напоминаем:

Данные дистанционного наблюдения за Землей позволяют ученым NASA Harvest наблюдать, где и сколько пшеницы было посажено, следить за состоянием урожая по мере роста пшеницы и, в конечном итоге, оценивать количество ожидаемого урожая пшеницы до конца сезона.

Эта информация жизненно важна для информирования рынков, где любое неожиданное сокращение поставок пшеницы в Украине может привести к росту цен на продовольствие, а также для глобальной продовольственной безопасности, учитывая, что Украина поставляет пшеницу во многие регионы мира, которые не имеют продовольственной безопасности.