Столтенберг ответил на условия Эрдогана по членству Швеции в НАТО
Турции не стоит забывать про договоренности, которые были достигнуты в Мадриде в июне 2022 года. При этом есть все перспективы, чтобы получить "правильные решения" о членстве Швеции в НАТО, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в преддверии Вильнюсского саммита.
По его словам, он поддерживает амбиции Турции стать членом в ЕС, но в то же время подчеркнул договоренности, которые были заключены в Мадриде, нужно помнить.
"В частности, конкретных условий, которым должна соответствовать Швеция, чтобы стать членом НАТО и фактически Швеции удалось сделать очень многое", - отметил он.
Столтенберг добавил, что ему удалось поговорить с президентом Турции Эрдоганом несколько недель назад и их разговор "был конструктивным".
"Мы поговорили о важности внедрения постоянного механизма, установленного Швецией, Финляндией и НАТО. И была встреча несколько дней назад в Брюсселе. Действительно прогресс очевиден. Сегодня будут еще другие переговоры", - рассказал он.
Он выразил убеждение, что есть все перспективы, чтобы получить правильные решения о членстве Швеции в НАТО.
"Конечно, мы не говорим о гарантиях. Но сейчас есть правильное время во время саммита, когда лидеры могут выразить все свои опасения и добиться прогресса", - констатировал Столтенберг.