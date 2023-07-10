Столтенберг ответил на условия Эрдогана по членству Швеции в НАТО

Турции не стоит забывать про договоренности, которые были достигнуты в Мадриде в июне 2022 года. При этом есть все перспективы, чтобы получить "правильные решения" о членстве Швеции в НАТО, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга во время совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой в преддверии Вильнюсского саммита.

По его словам, он поддерживает амбиции Турции стать членом в ЕС, но в то же время подчеркнул договоренности, которые были заключены в Мадриде, нужно помнить.

"В частности, конкретных условий, которым должна соответствовать Швеция, чтобы стать членом НАТО и фактически Швеции удалось сделать очень многое" , - отметил он.

Столтенберг добавил, что ему удалось поговорить с президентом Турции Эрдоганом несколько недель назад и их разговор "был конструктивным".

"Мы поговорили о важности внедрения постоянного механизма, установленного Швецией, Финляндией и НАТО. И была встреча несколько дней назад в Брюсселе. Действительно прогресс очевиден. Сегодня будут еще другие переговоры" , - рассказал он.

Он выразил убеждение, что есть все перспективы, чтобы получить правильные решения о членстве Швеции в НАТО.