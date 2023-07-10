Bloomberg: Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе

Президент Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО в Вильнюсе. Ожидается, что он прибудет в литовскую столицу в среду, 12 июля, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение журналистки Bloomberg Дженнифер Джейкобс в Twitter.

"Зеленский отправится в Вильнюс, чтобы лично встретиться с лидерами НАТО на саммите военного альянса, к которому стремится присоединиться его страна, сообщают источники" , - написала она.

При этом отмечается, что визит президента Украины стоит ожидать 12 июля.

Саммит НАТО в Вильнюсе

Вильнюский саммит Североатлантического альянса состоится уже 11 и 12 июля. Украина на встрече лидеров оборонного блока хочет получить приглашение присоединиться к НАТО после войны. При этом генсек Йенс Столтенберг надеется, что лидеры стран-членов подтвердят, что Украина присоединится к Альянсу.

В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что страны-члены НАТО согласились отменить ПДЧ для Украины.

К тому же, Украина хочет получить гарантии безопасности от Запада на период, пока она не станет полноправным членом Североатлантического альянса.

По данным издания Politico, группа западных союзников в НАТО в последнюю минуту проводит переговоры о завершении подготовки декларации по гарантиям безопасности для Украины перед саммитом. Тем временем Financial Times отмечает, что на саммите, вероятно, примут своеобразную многостороннюю декларацию по отдельным обязательствам стран по Украине.